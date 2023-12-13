للمرة الأولى.. نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة نتفليكس للبث الرقمي، الثلاثاء، أن The Night Agent كان المسلسل الأكثر مشاهدة على المنصة في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية نشرتها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وحقق الموسم الأول من المسلسل الأميركي أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين يناير ويونيو، بحسب وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي شُوهِدَت لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99% من جمهور نتفليكس.

ومن بين المسلسلات الناجحة الأخرى، Wednesday وYou وQueen Charlotte: A Bridgerton Story.

وضمَّت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنجليزية، خصوصاً الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية، والتي استحوذت على 30% من المشاهدات.

والتزمت نتفليكس بنشر هذه المعلومات كل 6 أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.

وتنشر الشركة باستمرار منذ عام 2021 تصنيفات مختلفة بينها قائمة بالمحتويات “الأكثر شعبية”، بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يوماً لها على المنصة، لكن التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.

وتعرضت المنصة لضغوط هذا العام لزيادة شفافيتها، في حين اهتزت هوليوود بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابتا كتّاب السيناريو والممثلين، والتي طالبت بشكل خاص بحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث الرقمي.

وقالت الشركة في بيان: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لصناعتنا”.

وأضافت: “نعتقد أن معلومات المشاهدة (الواردة) في هذا التقرير (…) ستمنح صناع المحتوى وصناعتنا رؤية أكثر دقة لجمهورنا، وما يثير اهتمامهم”.

وفي حديث للصحافيين، نفى الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة، تيد ساراندوس، أن تكون المبادرة مدفوعة بالمناقشات مع النقابات في القطاع، موضحاً أن سياسة الشركة المتمثلة في عدم كشف بيانات المشاهدة كانت تهدف إلى تفادي تقديم معلومات من شأنها أن تساعد المنافسين المحتملين، لكنها “أوجدت جواً من عدم الثقة بمرور الوقت”.