حلا شيحة تزور مقر نقابة الممثلين وهذا ما قالته للنقيب أشرف زكي

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية الشكر حلا شيحة لـ نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي لدى زيارتها لمقر النقابة على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر، ومثمنة وقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين.



وكانت شيحا اعتذرت من جميع فناني مصر عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية والتي جرى تداولها بطريقة خاطئة لافتة إلى أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص: "الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي".

ويبدو أن حلا تستعد رسمياً للعودة إلى التمثيل، والإعتذار كان بداية التمهيد لذلك.