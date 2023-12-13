شمس الكويتية بروب الحمام وتعلق :"مع زوجي الحلو عايض"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحبت الفنانة شمس الكويتية ممازحة متابعيها وهي المعروفة بخفة دمها فشاركتهم في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ثلاث صور بدت فيها مرتدية روب الحمام وممددة ساقيها وقد احتضنت دمية شكلها غريب أقرب ما يكون إلى مخلوق فضائي ومعه قلب أحمر وعلقت على الصور ضاحكة :"مع زوجي الحلو عايض" مرفقة رموزاً تعبيرية لوجه مخلوق فضائي ووجه ضاحك.



وكانت شمس الكويتية تحدثت عن سبب رفضها الزواج حتى الآن، مشيرة الى ان معظم المتقدمين إليها هم من الشباب الذين يصغرونها بالسن، وغير مدركين عمرها الحقيقي وبكم تكبرهم.

وأضافت شمس الكويتية أن الشباب يعتقدون أنها صغيرة في السن، بسبب شكلها واهتمامها بمظهرها، وهذا ما يشعرها بعدم الراحة في التعامل معهم، اذ لم تجد من يناسبها، وقالت في فيديو شاركته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "أغلب اللي يتقدمونلي بالزواج صغار بالعمر لأن مايبين علي عمري على بالهم أنا كتكوته".

