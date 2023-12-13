ناهد السباعي تستذكر والدتها ناهد فريد شوقي بعد أسبوع على وفاتها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ناهد السباعي رسالة إلى روح والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي وذلك بعد مرور الأسبوع الأول على وفاتها، وأرفقتها بعدد من الصور جمعتهما سوياً وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

بيلي إيليش بتصريح مثير للجدل: لم أكن مدركة أن المعجبين لا يعرفون أنني مثلية



وكتبت ناهد قائلة :"حبيبتي وأمي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

إشارة إلى أن ناهد السباعي غابت عن جنازة والدتها عصر الثلاثاء الخامس من ديسمبر، وذلك بسبب تواجدها في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" مع الممثل أحمد فهمي، ولم تلحق حجز طائرة للوصول قبل الجنازة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والاعلاميين.

وتوفيت ناهد فريد شوقى عن عمر يناهز 73 عاماً بعد تعرضها لأزمة صحية، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

