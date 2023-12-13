أحمد أبو زيد توفيق سعيد بردود أفعال المشاهدين .. وهذه قصة مسلسل "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - أعرب السيناريست أحمد أبو زيد توفيق وهو أحد كتاب مسلسل التشويق المصري الجديد "العودة" عن سعادته بردود أفعال المتابعين بعد عرض 14 حلقة من المسلسل.

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المسلسل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، حمزة العيلي، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوفي، هاجر الشرنوبي، احمد عبد الحميد، فتوح أحمد، محمد رضوان، صفاء الطوخي، أشرف ذكي، وتأليف: امين جمال واحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، ومن اخراج احمد حسن.

وصرح أبو زيد توفيق ان قصة العودة تدور حول ادم المحامي الشاب الذي يقرر العودة إلى مدينة الاقصر في صعيد مصر للبحث عن شقيقه وهناك يواجه تحديات كبيرة ترتبط بإحدى قضايا الصعيد المهمة وهي التنقيب عن الذهب.

وأضاف أبو زيد انهم قاموا بالتحضير للعمل منذ عدة أشهر أثناء كتابة المسلسل والبحث عن تفاصيل التنقيب عن الذهب وأسراره وصراعاته، وكشف أبو زيد عن صور حصرية اثناء السفر لمحافظة الأقصر لمعاينة أماكن التصوير، واقامتهم هناك لمدة أسبوع لمعايشة الحياة لكي تخرج الأحداث انعكاسا لصورة من الواقع الحياتي بالصعيد.

وأشاد أبو زيد توفيق بالسيناريست امين جمال ونجاحاتهما السابقة مع بعضهما البعض في اكثر من عمل سواء للتلفزيون او للسينما، فعلى مستوى المسلسلات شارك «أبو زيد» جمال في اعمال منها: يوميات زوجة مفروسة الجزء الثالث والرابع، مسلسل سريع سريع، مسلسل بيوتي كلينيك، مسلسل سكر زيادة، وكذلك تعاونا في كتابة عدة أفلام ومنها: فيلم قرمط بيتمرمط، وفيلم مذيعة الراديو ، وفيلم اللغز، وفيلم انتقام سري ، وفيلم فضيحة أبلة ضحى، وفيلم عيال صالح.

ونفى السيناريست أبو زيد توفيق ان تكون قصة مسلسل العودة الجديد مأخوذة من قصة مسلسل العودة الذي تم انتاجه عام 1981 من قريب او بعيد، وشوق جمهوره بأن المسلسل به العديد من المفاجآت بالحلقات القادمة ويتمنى أن تنال اعجاب المشاهدين.

الجدير بالذكر ان المؤلف احمد أبو زيد توفيق ينتمي لأسرة صعيدية بمحافظة أسيوط حيث عاش هناك حتى فترة تخرجه من كلية الآداب قسم التاريخ جامعة أسيوط سنة 2001، ثم التحق بأكاديمية الفنون وتخرج من قسم الدراما سنة 2007، واخر اعماله هي: المسلسل المصري "الحرير المخملي" للممثل المصري مصطفى فهمي، والفيلم السعودي "كشتة بنات" للممثلة ريما العلي.