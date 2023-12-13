هذا ما قاله المخرج خيري بشارة عن أداء سلمى أبو ضيف بـ "أنف وثلاث عيون"

ميرنا وليد - بيروت - أشاد المخرج المصري خيري بشارة، بأداء الممثلة سلمى أبو ضيف، خلال فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون"، وكتب خيري عبر حسابه الخاص: "سلمي أبو ضيف متألقة وساحرة في فيلم أمير رمسيس«أنف وثلاث عيون".

"أنف وثلاث عيون" من إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، صبا مبارك، وصدقي صخر، وعدد كبير من النجوم ،وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، والتي تحمل نفس الاسم.

عُرض "أنف وثلاث عيون" مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم "روائع عربية"، وكتب له المعالجة الجديدة السيناريست وائل حمدي، مدير التصوير أحمد جبر.

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