فن ومشاهير

محمد شاهين يطلق أحدث أعماله الغنائية "متعشم في مين"

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اطلق المطرب محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

 

الأغنية من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

 

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

 

ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك

 

يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد

 

عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم

 

وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك

من ناحية أخري، كشف محمد شاهين مؤخراً عن طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتى تحمل اسم "لون باهت"، وذلك بطرحه برومو أغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وأضاف: "استنوا أغنيتي الجديدة" لون باهت" يوم الخميس الساعة خامسة إن شاء الله على اليوتيوب وعلى جميع المنصات ".

 

وكان احتفل محمد شاهين وحوده بندق بتصدر أغنيتهما الجديدة والتي تحمل اسم" أنا البابا ياغلابة" تريند 6 على يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام":عايزك تشب تاني ياصحبي هات أخر طولك أنا البابا ياغلابة، من مسلسل بابا المجال أنا وحبيبي الغالي حوده بندق ترند 6 دلوقتي على يوتيوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا