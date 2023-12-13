"زيجاتها الخمس وقصتها مع بيليه والسرطان"..قصص في حياة زبيدة ثروت بذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 7 لوفاة الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، إذ رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016، وتعتبر من أشهر الفنانات في تاريخ السينما المصرية.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم حكايات عن زبيدة ثروت في السطور التالية:

تزوجت زبيدة 5 مرات عام 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعى إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم المهندس ولاء إسماعيل، ثم تزوجت من الممثل عمر ناجي "كبير المطاريد" في مسلسل "ذئاب الجبل"، وكان آخر أزواجها هو الكوافير اللبناني نعيم.

وعن قصتها مع بيليه، كشفت "زبيدة" في وقت سابق، خلال لقائها ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، عن موقف جمعها مع لاعب الكرة البرازيلي الشهير بيليه، قائة: "تلقيت دعوة لافتتاح مهرجان بالكويت، وكنت نزيلة في نفس الفندق الذي يقيم به بيليه، وعند وصولي وجدت ازدحاما شديدا حول الجوهرة السمراء وورود منتشرة في كل مكان"، وتابعت أن بيليه فجأة اقترب منها وخلع طوق من الورد حول عنقه، ولفه حول عنقها.

وأشارت إلى أن الفنان عزت العلايلي كان يطلب منها أن يلتقي بيليه، وهو شخصية طيبة جدا، لم يكن يتحدث الإنجليزية أو العربية، فلم تكن تفهمه، وتابعت: "لم أكن أحب كرة القدم بالمرة، ولا أتابعها ولا أفهمها، فكان بسببها تنشب خلافات بين أزواج خالاتي، ولم أعرف في لاعبي الكرة سوى اللاعب صالح سليم".

وأكدت: "بيليه حبني جدا، وكان عاوز يتجوزني وأسافر معاه البرازيل، وكل ما أطلع في الفندق أو أنزل ألاقيه قاعد مستنيني، ومرتحتش غير لما وصلته لباب الطيارة، ولما رجعت مصر لقيته بيكلمني في التليفون".

كما تعرضت زبيدة ثروت للإصابة بمرض السرطان، وتوفيت عن عمر ناهز الـ 76 عاما في 13 ديسمبر 2016.