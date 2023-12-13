محمد سلام يكشف مفاجأة حول الصورة المتداولة لابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد سلام، حقيقة الصورة المتداولة التي ظهر فيها بجانب طفلة وأشيع خلال الساعات الماضية كونها ابنته.

ونشر سلام، صورته مع الطفلة، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الصورة دي منتشرة في كل حتة على أساس أن البنوتة دي بنتي.. يا جماعة الخير البنوتة مش بنتي والله العظيم".

وتابع محمد سلام: "دي بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين عشان تتصور معايا".

وأضاف سلام:"رجاء خاص.. بلاش تنشروا صورتها تاني لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن هم ليهم الحق كاملا انهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم..شكرا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قد تداول صورة لـ محمد سلام مع طفلة، أطلقوا عبرها إشاعة أنها ابنته وتدعى "رقية"، وهو ما دفع "سلام" للخروج ونفي الأخبار المتداولة حول هذا الأمر.



يذكر أن، محمد سلام كان قد اعتذر مؤخرا عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض، تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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