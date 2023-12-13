23 ديسمبر.. انطلاق منافسات الملاكمة Day Of Reckoning بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق منافسات الملاكمة "Day Of Reckoning - اليوم الحاسم" بموسم الرياض يوم 23 ديسمبر الجاري.

وكان آل الشيخ، قد نشر بوستر ترويجي للمنافسات، عبر حسابه على تويتر، وعلق عليه: "‏التذاكر متوفرة للملاكمة .. لا أحد يحرجني آخر يومين".

وكانت الهيئة العامة للترفيه، أعلنت عن إقامة أكبر حدث عالمي رياضي وهو منافسات الملاكمة Day Of Reckoning بمشاركة أبطال الملاكمة من جميع أنحاء العالم وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، حيث ستقام ثمانية نزالات حماسية في منطقة المملكة أرينا kingdom arena إحدى المناطق الجديدة التي تضم أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية.

ومن المقرر أن يشارك في مباريات منافسات Day Of Reckoning كل من: "البريطاني أنتوني جوشوا . السويدي أوتو والين .النيوزيلندي جوزيف باركر . الأمريكي ديونتاي وايلدر . الكرواتي فيليب هرجوفيتش . الأسترالي مارك دي موري. الروسي دميتري بيفول. البريطاني ليندون آرثر. الأسترالي جاي أوبيتايا. البريطاني إيليس زورو . الكازاخستاني رسلانبيك محمودوف. الهندي جيت كاباي. البريطاني دانييل دوبوا. الأمريكي جاريل ميلر. الكوبي فرانك سانشيز. النيوزيلندي جونيور فا".

على جانب آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" المقرر عرضها يوم 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر الجاري بالمسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

ونشر "آل لشيخ" الملصق الدعائي للمسرحية، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، مسرحية كوميدية، من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي، من 18 إلى 22 ديسمبر".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت.