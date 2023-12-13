كارول سماحة نجمة أقوى حفلات نهاية العام في بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأربعاء في السابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الحالي.

وتلتقي كارول سماحة الجمهور ومحبيها بواحدة من أقوى حفلات نهاية العام في Seaside أرينا في واجهة بيروت البحرية، حيث ستقدم مجموعة منوعة من أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.

وأعربت كارول سماحة عن حماسها لهذا الحفل الذي وصفته بأنه لا يشبه غيره من الحفلات، وقالت عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “

وعلى صعيد الحفلات أيضاً، تحيي أمسيتين ميلاديتين خلال شهر ديسمبر الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الأمسية الأولى في 16 الشهر ضمن مهرجان Beirut Chants Festival والأمسية الثانية في 27 الشهر في SSCC سيوفي – الأشرفية، وستقدم خلال الأمسيتين أغنياتها الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي أطلقتها في ألبوم Christmas Carole في عام 2020 وأصبحت من الأغنيات الكلاسيكية للعيد لدى الطوائف المسيحية.

نفيد بالذكر أن ألبوم Christmas Carole الميلادي تضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات مجموعة من أغنيات الألبوم وتعاونت في أغنيات أخرى مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين العرب والأجانب.