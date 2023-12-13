هيلاري داف حامل بطفلها الرابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة هيلاري داف (36 عاماً) لمتابعيها يوم أمس الثلثاء، أنّها وزوجها ماثيو كوما بانتظار مولودهما الرابع.

وفي التفاصيل، نشرت النجمة الخبر السار عبر منشور شاركته في حسابها الخاص على “إنستغرام” تضمنّ صورتين، الأولى تظهر فيها داف برفقة زوجها وأولادها الثلاثة، ويمكن رؤية الممثلة وهي تضع يدها على بطنها.

أمّا في الصورة الثانية، فهي عبارة عن بطاقة المعايدة العائلية التي يظهر فيها أطفالها مع رسالة صغيرة جاء فيها: “إربطا أحزمة الأمان. فنحن سنضيف فرداً آخر إلى مجموعتنا المجنونة”.

من جهته، نشر زوجها صورة عائلية ظهر فيها أفراد الأسرة في ملابس النوم، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الطفل الرابع على الطريق”.

يُشار إلى أنّ داف وكوما بدآ بالمواعدة عام 2017 وتزوجا في عام 2019. وسيحتفل الثنائي بالذكرى السنوية الرابعة لزواجهما في كانون الأوّل (ديسمبر).

ويتشارك الثنائي ولدين هما ماي (عامان) وبانكس (5 أعوام)، فيما تتشارك داف طفلها الأول، لوكا البالغ من العمر 11 عاماً مع زوجها السابق مايك كومري.