نجمة The Big Bang Theory تكشف إصابتها بسرطان الرئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نجمة The Big Bang Theory، كيت ميكوتشي (43 عاماً) استغراب متابعيها، بعدما كشفت أنّه تمّ تشخيص إصابتها بسرطان الرئة.

وشاركت النجمة الخبر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على “تيك توك”، قالت فيه: “مرحباً جميعاً. أنا في المستشفى والسبب هو أنني خضعت لجراحة سرطان الرئة بالأمس”.

وتابعت: “لقد تمكنوا من اكتشافه وهو في مراحله المبكرة. إنّه لأمر غريب لأنني لم أدخن أي سيجارة في حياتي، لذا فقد كان الأمر مفاجئاً. لكن الخبر السار هو أنّهم اكتشفوه في مراحله المبكرة وقد تمكنوا من استئصاله”.

وقد ظهرت النجمة في بداية مقطع الفيديو وهي تجلس بلباس المستشفى على كرسي، فيما ظهرت في آخر الفيديو وهي تمشي في أروقة المستشفى، كما في آخر لقطة بدت مستلقية على سريرها في المستشفى وتبتسم وفي يدها علبة صغيرة من رقائق الذرة وموزة في اليد الأخرى.

وشرحت كيت في قسم التعليقات كيف اكتشفت إصابتها بالمرض، لافتةً إلى أنّها أجرت تحاليل دم ولاحظ الطبيب أنّ الـHCRP مرتفع، ما يدلّ إلى وجود التهاب. وبعد المزيد من الفحوصات، لاحظوا وجود بقعة على رئتها.

