ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو تقضي عطلة رائعة في لندن-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو بإطلالة شتوية كاجوال عبارة عن سروال صيق من الجلد و"هودي" لمّاعة باللون الرمادي. الصور الأولى من حادث أشرف عبد الغفور والكشف عن هوية المتسبب به

ووثقت بيرلا عطلتها التي تقضيها في لندن بالمملكة المتحدة، إذ شاركت متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بعدد من الصور بعتضها التقطتت لها من شوارع لندن وإحداها من أمام هاتف عمومي وأخرى من داخل مطعم رائع يتمتع بذوق رفيه في الفن إذ يمكننا مشاهدة التماثيل النافرة على السقف واللوحات المرسومة عليه.

إشارة إلى أن حلو متزوجة من السيد مارسيل طالب وكان فستان زفافها حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل إذ جاء بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران وبدت فيه كملكة حقيقية وتميّز بأنه كان مزينا بحبات الكريستال وأنيقاً للغاية.



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