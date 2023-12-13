محمد سلام يطالب المتابعين بوقف نشر هذه الصورة : "دي مش بنتي"

ميرنا وليد - بيروت - طالب الممثل المصري محمد سلام متابعيه بوقف نشر صورة له وهو يحمل إحدى الفتيات، مؤكدا أنها ليست ابنته كما ما يتداول.



ونشر محمد سلام عبر خاصية الحالة صورة له وهو يحمل طفلة، وعلق كاتبا: "الصورة دي منتشرة في كل حتة على أساس إن البنوتة دي بنتي، فـ يا جماعة الخير البنوتة مش بنتي، والله العظيم دي بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين عشان تتصور معايا.

وأضاف محمد سلام: رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني؛ لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن هما ليهم الحق كاملًا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرًا.