إنجي خوري تتراجع عن اتهاماتها لأدهم نابلسي: عبدة الشيطان السبب -فيديو

تراجعت المدونة السورية المعتزلة إنجي خوري، عن اتهاماتها للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي بالاعتداء عليها جسدياً ولفظياً. وقالت خوري خلال برنامج «فوق 18» الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، إنها تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة «عبدة الشيطان»، وأنها اتهمت نابلسي تحت التهديد من هذه المجموعة.
وأضافت خوري أنها لا تعرف نابلسي شخصيًا، وأنها تابت إلى الله وأصبحت تتقرب إليه، معتزلة كافة المنصات الاجتماعية. وفي وقت سابق، رد نابلسي على ادعاءات خوري، نافياً علاقته بها، حيث دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تريد تشويه سمعته.
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