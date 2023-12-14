"أخذ اسمي"...أحمد حلمي يروي قصة تبادل اسمه مع شقيقه الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - روى النجم أحمد حلمي، قصة كيف تبادل الأسماء مع شقيقه الأكبر "خالد" الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

ونشر "حلمي" صورة له مع شقيقه الراحل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أخي أخذ اسمي، وُلِد أخي الأكبر، أمي:هسميه أحمد أبي: اسم جميل، بس أنا كان نفسي اسميه خالد نظرت امي الي السقف واخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفه ، "خالد ... خاااالد" وكأنها تقراء حروفه المكتوبه بجوار النجفه التي لم تتغير حتي وقتنا هذا .. ولم تقتنع ...امي : طب نسمي البكري أحمد والتاني نبقى نسميه خالد، حسم أبي الموقف بثلاث كلمات لا أكثر لم تستطع أمي بعدها الكلام".

وتابع حلمي: "أبي: مش هينفع (أصل أنا نادرها) إن أول مولود اسميه خالد. أمي: مممم، لأ لو نادرها يبقى خلاص، نسميه خالد، بس نادرا عليا أن المولود التاني هاسميه أحمد".

وأضاف: "وهكذا أخذ أخي اسمي وأخذت أنا اسمه.. تبدلت أسامينا ولكن بقي العمر كما هو).. الله يرحمك يا من تحمل اسمي".

يذكر أن، خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي، كان قد رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة ببنها بحضور النجم أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى ذكي، كما أقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد حضور عدد كبير جدا من الفنانين.