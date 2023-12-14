ريهام حجاج عن أحداث غزة: "القلب اتحرق والمرارة اتفقعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن حزنها الشديد لما يحدث في غزة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني والجرائم التي يرتكبها تجاه الشعب الفلسطيني.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام: "القلب اتحرق والمرارة اتفقعت والعقل شت والنفسية في الأرض والدنيا اسودت بس أملنا فيك وحدك عمره ما يتقطع، مش هنبطل ندعي يا رب".

كما طلبت "ريهام" من جمهورها ومتابعيها، وكل من يقرأ منشورها أن يدعو من القلب دعوة صادقة لأهالي غزة الذين يتعرضون للقصف المستمر من إسرائيل، واستشهد الآلاف منهم .

يذكر أن، ريهام حجاج طالبت مؤخرا بدخول عدد من الأطفال الفلسطينيين المصابين إلى مصر، لتلقي العلاج اللازم.