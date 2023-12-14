ناهد السباعي توجه رسالة رثاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي.

ونشرت السباعي، مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي وأمي وصحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

يذكر أن، المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي، من عائلة فنية حيث أنها ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، كما أنها شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب، وقد رحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.