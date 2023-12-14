أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة بـ 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة للمرة الثالثة على السوشيال ميديا.

ونشر العوضي، تفاصيل مسابقته الجديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "المسابقة التالتة.. المسابقة سؤالين ١- اسمي في فيلم الاسكندراني ( بكر الاسكندراني ... عز الاسكندراني .. محمود الاسكندراني).

وأضاف: "٢- اسمي في مسلسل حق عرب ( عرب ... حسن ... سالم).. المسابقة ١٥٠ ألف جنيه على ١٠ فايزين.. يومين وهلم الورق".

يذكر أن، أحمد العوضي سبق وأعلن عن مسابقات من نفس النوع، عبارة عن أسئلة يوجهها لجمهوره، ومن يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح يحصل على جوائز مادية، وقد لاقت هذه المسابقات إقبال وتفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.