شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لفيلم الرعب Five Nights at Freddy's فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب Five Nights at Freddy's بـ حوالى مليون دولار إضافية عن الأسبوع الماضى، لتصل إلى 288 مليونا و615 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 137مليونا و180 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و151 مليونا و435 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Five Nights at Freddy's يدور في عام 2000، حيث يحصل شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سيئ السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.