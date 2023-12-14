في عيد ميلادها.. تعرّفوا على زوج لوسي المنتج الشهير ونجلهما الوحيد “فتحي” وحكاية تقدمه للزواج من إحدى بنات أحمد زاهر! – «صور»

كتب امير فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - احتفلت الفنانة لوسي، في الساعات القليلة الماضية بعيد ميلادها الـ63 باعتبارها من مواليد 10 ديسمبر، وهي من النجمات اللاتي عاصرن جميع الأجيال، ودخلت عالم التمثيل.

وتزامنا مع تلك المناسبة نستعرض لكم قصة زواج لوسي من المنتج الشهير، ومعلومات عن نجلهما الوحيد فتحي.

لوسي وابنها وزوجها

دائما ما تذكر الفنانة المصرية لوسي نجلها الوحيد فتحي في كل المواقف والأوقات، وتفتخر به وتعبر عن اشتياقها الدائم له كونه يدرس بعيداً عنها

وشاركت الفنانة لوسي صورة ابنها الشاب، وقامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابها الشخصي، معلقة عليها قائلة (فتحي الله يحميك يارب)، وتلقت العديد من التعليقات على تلك الصورة من قبل المتابعين لها، وأكد الكثير من المتابعين أنه يشبه والده لدرجة كبيرة.

وأنجبت لوسي، من زوجها الحالي نجلها الوحيد “فتحي سلطان”، وقد تحدثت عنه كثيرًا بأنه يفخر بها كونها راقصة شرقية ويشجعها على العمل بالمجال الفني.

ماذا يعمل نجل لوسي في الخارج؟

فتحي نجل الفنانة لوسي كان يدرس في أمريكا ويهوى عزف الموسيقي، كما يعمل دي جي خارج مصر وأحياناً داخلها، نشر العديد من الصور له مع المشاهير منهم العازف كادين شوبر، ودانيال ديفيس، crankdat، وبول بلاكثورن.

وعد قطعته لوسي على نفسها منذ طفولتها

وقد كشفت الراقصة المصرية لوسي عن قرار اتخذته منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها، وهو أن تكون امرأة نظيفة وتهب نفسها لرجل واحد فقط، وهو زوجها، مؤكدة أنها نجحت في تنفيذ هذا القرار، حيث أنها عاشت نظيفة، ولم تتزوج إلا مرة واحدة فقط، من زوجها رجل الأعمال الشهير سلطان الكاشف.

لوسي قالت إنها تحملت كثيرا لتحافظ على استمرار زواجها كل هذه السنوات، مشيرة إلى أن زوجها يتسم بالعصبية، فكانت تتحمل عصبيته حتى لا تتفاقم المشاكل.

لوسي تتحدث عن علاقة ابنها ببنات أحمد زاهر

حلّت الفنانة لوسي ضيفة على برنامج «عقارب الساعة» وكشفت خلال الحلقة حقيقة الشائعة التي انتشرت مؤخراً حول خطبة ابنها الوحيد فتحي، إلى ابنة الفنان أحمد زاهر.

وأبدت النجمة لوسي صدمتها واستغرابها من تلك الشائعة مؤكده أنها غير حقيقية أو منطقية على الإطلاق فإبنها كان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا وبنات زاهر مازلن أيضًا في مرحلة المراهقة.

وحسمت لوسي اللغط المثار بشأن هذا الأمرن قائلة أن الموضوع حينما تحدث عنه الفنان أشرف عبد الباقي كان في إطار المزاح، ولم يكن حقيقيًا.

وتابعت أنها قالت حينها أن فتيات أحمد زاهر سوف يتعبن ابنها، لأن نجلها طيب جدًا وهادئ وشخصيته مختلفة عنهن، وأنها لم تكن تقصد أبدا التقليل من بنات أحمد زاهر مؤكدة أنهن تربين جيدا ولكنهن أكثر شقاوة، ووصفت علاقتها بعائلة أحمد زاهر بأنها علاقة صداقة ومحبة.

من هي الفنانة لوسي؟

هي الفنانة المصرية والراقصة الشرقية “إنعام سعد محمد عبد الوهاب” الشهيرة باسم “لوسي” تبلغ من العمر 60 عاماً، بدأت حياتها بالعمل في الرقص الشرقي ثم قدمت وشاركت بأدوار صغيرة ولكنها مع مرور الوقت بدأت تكبر في الأدوار الأمر الذي جعلها تترك الرقص وتتفرغ فقط للتمثيل.

كما أنها أيضاً مارست تجربة تقديم الفوازير الرمضانية، قدمتها مرتين باسم (فوازير أبيض وأسود – فوازير قيما وسيما).

حيث تزوجت من المنتج المصري “سلطان الكاشف” ويذكر بأنها قامت بالارتباط به وهي تبلغ من العمر سبعة عشر سنة وتقدم لخطبتها من والدتها ثم تزوجوا وقدم لها شبكة قيمة وثمينة جداً أكبر ما كانت تحلم به.

تحدثت أيضًا عن زوجها عندما طلب منها بأن تترك مهنة الرقص وظلت لمدة سبعة أشهر في نكد وكانت تظل تطلب منه الطلاق ولكنه كان يتركها ويغادر ولا يسمع لكلامها ثم عاهدت نفسها بأنها لن تكون لغيره وستظل زوجته هو فقط وذلك بسبب أن والدتها تظل تدعي لها بأن ربنا لا يغير عليها زوجها لذلك قررت بأن لا تتركه أبدًا ولا تكن لغيره.

الخليج 365

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