أحمد سعد يستعرض طائرته الخاصة خلال توجهه إلى السعودية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد محبيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صوراً له من داخل طائرته الخاصة خلال توجهه من مصر إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في مهرجان "ميدل بيست"

واستعرض سعد طائرته الخاصة الفارهة وبدا في مقطع فيديو مستلقياً على السرير وفي الصور كان جالساً على مقعده مرتديا وملابس كاجوال من الجينز وأرفقها بتعليق :" إلى الرياض ميدل بيست".

ويأتي مهرجان "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يضم أكثر من 100 فنان و DJ عالمي، كما سيشارك به أيضا عدد من الفنانين العرب، وسيقام أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري.

