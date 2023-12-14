خالد سرحان يوجه رسالة إلى الشعب السعودي بعد قرصنة صفحته ونسب كلام له

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري خالد سرحان، رسالة خاصة إلى الشعب السعودي، وذلك بعد تداول رسائل نسبت له عن طريق سرقة الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعله يتوجه من قبل إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ عن السرقة.



وقال خالد سرحان في منشور له : "في يوم 27 أكتوبر 2023 تقدمت ببلاغ إلى مباحث الإنترنت بسرقة الأكونت الخاص بي حيث تم استغلال هذه السرقة في الإساءة لبعض الزملاء والأصدقاء".

وأضاف سرحان قائلا: "أتقدم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الحب والتقدير والعرفان وخالص الاعتذار عما بدر من إساءة؛ لم تكن أبدا مسئول عنها والمملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في قلبي وقلب عائلة سرحان".

وتابع قائلا: "والدي هو الدكتور سمير سرحان كان أستاذا لفترة طويلة؛ بجامعة الملك عبد العزيز وقد تعلمت منه حب وتقدير واحترام المملكة العربية السعودية".