عمرو عبد العزيز يوجه رسالة صادمة لهؤلاء الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري عمرو عبدالعزيز رسالة ينتقد فيها كل من يتعمد إرتداء الفساتين والملابس المثيرة وغير اللائقة على الريد كاربت.

وكتب عمرو عبد العزيز منشوراً، قائلاً: "نصيحة اخوية"، يا حبيبه قلبي والله العظيم شغلك هو اللي بيتكلم عنك مش فستانك المفتوح لحد لوزك، للاسف انتي فاكره انك كده جامده خاااالص والله العظيم هما لو اتكلموا هيتكلموا عن فستانك الاوفر مش عليكي.

وأضاف عمرو عبد العزيز، قائلاً: "الدليل ان اكبر نجمات مصر زي منى زكي و ياسمين عبد العزيز وهبه مجدي وغيرهم كتير بيروحوا بفستانين سواريه حلوة وشيك ومقفوله عااادي جدا".

بس انتي بعد ما تقفي ع الريد كاربت و تتصورىي بكذا شكل و من كل الزوايا عشان تستعرضي الفستان العريان قوي الأوفر قوي ويصوروكي عشان يتكلموا بعد كده مش بيقولوا مين الفنانة دي …لا…بيقولوا مين الرخيصة دي.

واختتم حديثة: نصيحة اخوية ، لما تروحي مهرجان وانتي مش معروفه أصلا لو اهتميتي بشغلك ربع ما بتهتمي بفستانك الأوفر صدقيني هتوصلي وهيتكلموا عنك بشياااكة.

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