نانسي عجرم أنيقة ونادين الراسي بشعر مستعار..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية جمبسوت باللون الموف.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، أحدث ظهور لها داخل الجيم، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس، داخل الجيم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "ستوري".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اهلًا".

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي، بشعر مستعار، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تضع مكياج جرئ.

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري، متابعيه صورة "سيلفي" له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وظهر أمام المرآة.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان، صورة أنيقة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام" وظهرت مرتدية فستان أزرق.

أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لا تطلي علينا سهوا مهلاً، انتي موقف ليس سهلاً، انتي كما انتي وأنا، لا أهوى الحلول أبدا".