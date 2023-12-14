شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس: شخصية ريتشارد جير من فيلم Pretty Woman مات بسلام في سريره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مقابلة مع قناة CBS Mornings، سؤلت روبرتس عن المكان الذي تعتقد أن العديد من شخصياتها الأكثر شهرة ستكون عليه اليوم، وعلى رأسهم شخصية جير في فيلم Pretty Woman.

اقترحت الممثلة العالمية جوليا روبرتس فى ردها على السؤال أن شخصية الممثل العالمى ريتشارد جير في فيلم Pretty Woman ماتت بعد نهاية الفيلم، حيث تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي لعام 1990 حول عاملة فيفيان (روبرتس) التي تتقاضى أجرًا مقابل التنكر كصديقة لرجل الأعمال الثري إدوارد (جير) على مدار أسبوع، فقط لكي يقع الثنائى في الحب.



جوليا روبرتس وريتشارد جير من فيلم Pretty Woman

وصرحت روبرتس قائلة: "أعتقد أنه توفي بسلام أثناء نومه بسبب نوبة قلبية، وهي الآن تدير أعماله."



جوليا روبرتس

ومع ذلك، تمكنت شخصية جير في فيلم Runaway Bride عام 1999 من النجاة من مستقبل روبرتس الافتراضي، وفي حديثها عن العلاقة بين ماجي كاربنتر (روبرتس) وآيك (جير)، قالت: "إنهم يبقون معًا، وهو لا يموت في هذا الفيلم وسيبقون سيبقون معًا."