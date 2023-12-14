صورة من طفولة ماجدة الرومي حديث الجمهور في يوم ميلادها .. هكذا كانت طفلة بملامح ملائكية! (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - صادف أمس 13 ديسمبر عيد ميلاد ماجدة الرومي التي طالما غنّت للحب ولوطنها لبنان أجمل الأغنيات، وتميزت بخط فني لا يشبه أي أحد، جعلها اسمًا عربيًا مميزا، لتشارك باسم وطنها في أكبر المهرجانات على صعيد العالم العربي والعالم.

صورة ماجدة الرومي من طفولتها

وتصدرت صورة من طفولة ماجدة بالأبيض والأسود حديث الجمهور، لنعومة و جمال ماجدة خلال فترة شبابها، وهي لازالت لليوم تعتبر من الفنانات اللواتي لم تركبن بقطار عمليات التجميل.

صورة نادرة لـ ماجدة الرومي في طفولتها

نجوم الفن يهنئون ماجدة الرومي بيوم ميلادها

نجوم الفن قدموا التهنئة لـ ماجدة من خلال تغريدات عبر موقع “إكس” –تويتر سابقا- منهم مايا دياب التي كتبت لها ” ما حدا بعبّي مطرَحِك بقلبي ولا حدا بعبّي مطرحك بقلوب محبينك ،ملكة من بلدي لبنان وقلب موجوع دايماً على لبنان هيك عرفتِك ومنك بتعلّم وانشالله كل سنة منعيّد سوا عيد الماجدة..عقبال كل سنة يا رب”.

حساب روتانا على إكس قدم لها أيضا وكتب “يوم ميلاد سعيد للسيّدة #ماجدة_الرومي من #روتانا وكل عشّاقك.. كل عام وأنتِ بخير “كل الحب للماجدة الخالدة ينعاد علينا بوجودك”.



وعايدها أحد الفانز بتغريدة جاء فيها ” ميلاد ملاك الطرب العربي ماجدة عقلانيًا كل ما أتى عام ميلاد جديد يعتبر نقص في أعوام حياتك وليس ازدياد فأنت يُعاد تدويرك لتعود طفلًا عاجزًا عن الكلام و الارادة إلا ماجدة الرومي كلما أتى عام ازدادت لذاذه وخفه و رشاقه فهي مستثناه من عملية التدوير ذات جمال مستديم”.

أغاني ماجدة الرومي

كل أغنية لـ ماجدة سواء عاطفية أو وطنية تحمل رسائل كثيرة، فهي تناصر المرأة وتدافع عنها، وأغانيها الوطنية سواء لبلدها لبنان أو لباقي الدول العربية نابعة من قلبها وإحساسها بالمسؤولية تجاه ما يحدث من حولها.

ماجدة ابنة عائلة موسيقية

ماجدة هي ابنة عائلة موسيقية، والدها هو الراحل حليم الرومي، كانت انطلاقتها من خلال استيديو الفن عام 1974، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي.

في رصيد ماجدة الرومي الفني حوالي 13 ألبوما غنائيا و 45 أغنية منفردة وفيلما سينمائيا واحدا هو “عودة الابن الضال” مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.

“جاوب أنا عم بسألك” تطلقها من العلا

ومن المقرّر أن تحيي ماجدة يوم 29 ديسمبر حفلًا بقاعة مرايا في مدينة العلا، وأن تطلق أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “جاوب انا عم بسألك” في هذه الللية.

وكانت ماجدة قد علقّت منذ أيام على فيديو تشويقي للأغنية عبر انستقرام، وكتبت “جاوب أنا عم بسألك ..بشوفكن قريبًا …العلا المملكة العربية السعودية”.

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