أحمد محمد عبد الرحمن يشارك في الفيلم القصير "طاحون"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان أحمد محمد عبد الرحمن لتصوير فيلم "طاحون"، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الافلام القصيرة، ومن المنتظر طرحه بدور العرض قريبًا.

واشار احمد محمد عبد الرحمن في بيان صحفي، انه يجسد شخصيه صحفي، يحاول الوصول الى جريمه قتل حدثت منذ سنوات، ليعيد فتح القضيه عن طريق صدفة.

وقال احمد محمد عبد الرحمن، ان العمل يتواجد خلاله عدد كبير من الفنانين الشباب، الذين اغلبهم خريجي معهد فنون مسرحيه، وهو تحت قيادة المخرج الشاب محمد عسكر.

واختتم احمد محمد عبد الرحمن، قائلا :"العمل من المرجح عرضه في اكثر من مهرجان عربي ودولي، حيث سيتم ارساله لكافه مهرجانات الاعمال القصيرة".