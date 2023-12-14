فريدة سيف النصر تعلق على مشهد استشهاد سيدة وجنينها في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن حزنها واستيائها بسبب الأوضاع الأليمة التي يمر بها قطاع غزة من قصف عنيف نتج عنه وقوع الآلآف من الشهداء والمصابين من بينهم أطفال وشيوخ ونساء.

ونشرت فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لـ "جنين" استشهد ببطن أمه، وعلقت: "حسبنا الله ونعم الوكيل ضربوا الحامل ببطنها ليستشهدوا معا.. الله المنتقم الجبار وهو ده شعارهم على تيشرتات الجنود ضرب الحامل والأجنة، يا رب انتقم".

يذكر أن، آخر أعمال فريدة سيف النصر، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم رمضان الماضي، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "عملة نادرة".

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