شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تتعرض للانتقادات بسبب مسلسل The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون لانتقادات بعد تعليقاتها حول منسقي العلاقات الحميمية، بعد حديثها في مقابلة مع مجلة Variety، حيث قامت أنيستون بتفصيل الاستعدادات التي مرت بمشهد حميمى من الموسم الثالث من برنامج The Morning Show على Apple TV بين شخصيتها Alex Levy وPaul Marks الذي يلعب دوره الممثل جون هام.

وقالت أنيستون: "إن وجود المخرجة ميمي ليدر هناك، يعني أنك محمي، حيث لم أشعر أبدا بعدم الارتياح، لقد كان جون رجلًا نبيلًا، خاصة أثناء التصوير، وكان دائما ما يسألنى هل أننى بخير؟".

وتابعت أنستون قائلة:" لقد سألونا إذا كنا نريد منسقًا للعلاقات الحميمية، وأنا من جيل مختلف بعض الشئ، لذلك علقت متسألة "ماذا يعني ذلك؟" وأجابوا "حيث يسألك شخص ما إذا كنت بخير." وكنت أقول، "من فضلك، هذا محرج بما فيه الكفاية، نحن مهنيون".

ومن بعدها بدأت العددي من محبى النجمة العالمية انتقادها، ووصفه بأنه "رفض" للفوائد التي يمكن أن يقدمها منسقو العلاقة الحميمة لبعض فناني الأداء.

وكتب أحدهم على موقع التغيردات X "أنا لا أفهم هذا الهوس الذي لدى بعض الممثلين بالانغماس في رفض منسقي العلاقة الحميمة"، وعلق أخر "يمكنك القول أنك وشريكك في المشهد اتفقتوا بشكل متبادل على أنكما سعيدان بدون منسق دون استبعاد الدور المهم الذي يلعبانه للحفاظ على سلامة الأشخاص خاصة الفنانين الأصغر سنًا".