صورة متداولة بشعر «زيرو» وملامح شاحبة لـ إلهام شاهين.. والجمهور يتسائل ماذا حدث لها؟!

كتب امير فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - اثارت صورة للفنانة المصرية إلهام شاهين بشعر زيرو وملامح مشوهة الكثير من الجدل عند الجمهور، حيث تسائل الجميع ماذا حدث لها.

الصورة انتشرت بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يصدر أي بيان يوضح حقيقة ماحدث للفنانة الهام شاهين.

صورة متداولة لـ إلهام شاهين برأس حليق

لكن بعد التدقيق في الصورة وتاريخها، تبين أنها صورة انتشرت لها سابقاً بحكم تجسيدها دور امرأة مصابة بالسرطان.

تعليق إلهام شاهين على حلاقة شعرها

المخرج عايز كدة .. هذا ما قالته النجمة الكبيرة إلهام شاهين تعقيبا على تلك صور لها بعدما قصت شعرها تماما، لاستكمال تصوير أحد أفلامها “ريجاتا”عام 2015، والذي تؤدي فيه شخصية سيدة مصابة بالسرطان، ويسقط شعرها جراء العلاج بالكيماوي.

الصور أثارت ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعؤ، وظن البعض أنها خدعة مكياج لأستكمال التصوير، ولكن إلهام أكدت أنها حلقت شعرها على الزيرو بالفعل بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، وابدت غضبها من تسريب الصور من داخل موقع التصوير، فقد كانت تريد أن تخفي المفاجأة للفيلم نفسه.

فيلم “ريجاتا”

يذكر أن فيلم “ريجاتا” بطولة عمرو سعد وفتحي عبدالوهاب، ومحمود حميدة ورانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وإخراج محمد سامي.

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2024

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية: عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وأضافت إلهام شاهين: شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو هو آخر أعمال إلهام شاهين، والعمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الحكاية حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

آخر أفلام إلهام شاهين

يعتبر فيلم حظر تجول آخر أفلام إلهام شاهين، حيث عرض العمل عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة أحمد مجدي، أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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