بعد "بحيرة الوجع".. العراقية همسة ماجد تكشف عن جديدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة العراقية همسة ماجد، أنها تستعد للمشاركة في عمل فني جديد إنتاج مصري سعودي، بعد آخر أعمالها السينمائية "بحيرة الوجع".

وقالت ماجد، إنها تعود لاستئناف نشاطها الفني بعد مرورها بظروف خاصة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستركز في عملها الفني فقط ، وستترك المشاكل خلف ظهرها، واعدة الجمهور العراقي بمزيد من الأعمال الفنية المميزة.

على جانب آخر، تمنت "همسة" أن تسير الانتخابات العراقية بنفس السلاسة الانتخابية التي جرت بمصر، متمنية أن يسود الهدوء والاستقرار الدائم لبلدها العراق.

يذكر أن، همسة ماجد شاركت مؤخرا بفيلم "بحيرة الوجع" بدور الطبيبة سماح، وهي إحدى الشخصيات المحورية في العمل الذي خاض بطولته جلال كامل، وبشرى إسماعيل ومازن محمد مصطفى ووسام عبد الواحد وعلي النجار ومحمد علي كاظم وآخرون.

كما شاركت أيضا في مسرحية "الباي ..باي" التي عرضت على خشبة المسرح الوطني التابع لوزارة الثقافة العراقية، وهي من تأليف حسين النجار وإخراج غانم حميد.