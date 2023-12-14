شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود والألوان.. صور جديدة لفيلم برادلى كوبر Maestro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس عن مجموعة من الصور لـ فيلمها الجديد Maestro، بالأبيض والأسود والألوان، العمل الذى يقوم ببطولته برادلي كوبر والذي يقدم فيه شخصية الملحن الأسطوري ليونارد برنشتاين، والفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج برادلي كوبر بمشاركة مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج كمنتجين.



Maestro



Maestro

وتظهر في الصور كاري موليجان ، التي تلعب دور زوجة برنشتاين وتدعي فيليسيا مونتيليجري، ويشارك في بطولة الفيلم مات بومر ومايا هوك، العمل سيطرح في 20 ديسمبر الجارى، ووصلت مدته إلى ساعتين و 9 دقائق.

سيدور فيلم Maestro الجديد حول قصة الحب المعقدة بين ليونارد وفيليسيا، وهي قصة تمتد لأكثر من 30 عامًا، منذ أن التقيا في عام 1946 في حفلة وتستمر خلال خطوبتين،وزواج دام 25 عامًا، وثلاثة أطفال: جيمي بيرنشتاين، وألكسندر بيرنشتاين، ونينا بيرنشتاين سيمونز.



Maestro



Maestro

ولد برنشتاين باسم لويس برنشتاين يوم 25 أغسطس 1918 في ماساتشوستس وهو من عائلة ذات أصول أوكرانية يهودية، وعند بلوغه سن السادسة عشر غير اسمه إلى ليونارد وهي الكنية التي بقي بها منذ ذلك الحين وتوفي في 14 أكتوبر 1990 في نيويورك وكان ملحن وعازف بيانو ومايسترو.

درس التلحين والعزف على البيانو في جامعة هارفارد وأصبح عام 1943 مساعد قائد في أوركسترا فيلهارومينك في نيويورك تحت قيادة آرثر رودزينسكي، وحصل على ميدالية جورج بيبودي عام 1980، وجائزة بريميم ووسام جوقة الشرف من رتبة قائدو جائزة جرامي لإنجاز العمر ووسام النمساوي للعلوم والفنون وغيرها.