شكرا لقرائتكم خبر عن كيان تطلب المساعدة من آدم في قضيتها وهاشم يبدأ في هدم المزرعة في"العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب يحيى (تامر نبيل) إلى رؤية ابنه بعد عودته من الخطف، ولكن هناء (بسنت شوقى) تطلب منه أن يتركهم لحالهم، ولا يؤذيهم أكثر من ذلك، ويوافق يحيى، خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل "العودة".

تطلب كيان (تارا عماد) من آدم أن يقف معها في قضيتها ضد هاشم (حمزة العيلى)، ليوعدها أن سيقف معها، ويعترف لها بحبه، وأنه إن لم يتزوجها لن يرتبط بغيرها، ثم يقوم هاشم بالمجئ ببعض العمل، والعمل على هد المزرعة للاستفادة منها، ولم يسمع أي حديث خاص بكيان، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك.



الحلقة 14 من مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مسلسل العودة الحلقة 14

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.