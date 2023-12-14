شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، وهي دورة استثنائية تقدم خلال فعالياتها قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين"؛ والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين فى محاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كل من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

كما أعلن المهرجان عن دعوة المغنية الفلسطينية/التشيلية إليانا، لتقديم عرض خاص في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".