هل دخل توم كروز في علاقة مع فتاة تصغره بـ ٢٥ عامًا؟

يبلغ نجم أفلام هوليوود توم كروز من العمر ٦١ عامًا الآن حيث عاش عازبًا إلى حد ما لفترة طويلة. لكن يبدو ان نجم “Top Gun” قد وجد حب جديد وذلك بعد دخوله بعلاقة عاطفية مع ألسينا خيروفا، التي تبلغ من العمر ٣٦ عامًا، والتي شوهدت بحفل في لندن بصحبة الممثل وقد رصدتهما الكاميرا وهما قريبان جدا من بعضهما.

إلسينا هي ابنة نائب روسي بارز وزوجة سابقة لرجل اعمال يتاجر بالماس. وهي معروفة في صناعة الأزياء كعارضة أزياء محترفة.

ووفقاً للمصادر كان توم كروز مستمتعاً بوجوده مع العارضة ورفض بأدب التقاط أي صور مع المعجبين الذين اقتربوا منه. إلسينا هي في الواقع مواطنة بريطانية كانت متزوجة سابقًا من الروسي دميتري تسيتكوف وقد ورثت ملايين الجنيهات من هذا الطلاق.

بالمقابل، توم كروز كان متزوجاً ايضاً وكانت لديه علاقات مع بعض النساء الأكثر موهبة في مجال الترفيه. والقائمة تضم نيكول كيدمان وكاتي هولمز وهيلي أتويل وغيرهن. وقال مصدر ل “ديلي ميل” أيضًا إن الممثل كان معظم الوقت مع إلسينا، لكنه شوهد لاحقا وهو يرقص مع مجموعة من النساء في حلبة الرقص.