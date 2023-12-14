محمد رمضان يتخطى الـ18 مليار.. وهذا ما أعلنه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه منشوراً، عبر حسابه الرسمي، أعلن فيه عن تخطي الهاشتاغ الرسمي له حاجز الـ18 مليار مشاهدة حتى الآن.



وقال رمضان معلقاً: "الحمد لله رقم جديد على الوطن العربي، هاشتاج اسمي على تيك توك تخطى الـ18 مليارا و500 مليون مشاهدة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، مهنئين رمضان، ومتمنين له دوام النجاح.

يذكر أن رمضان كان قد تعرض لموقف محرج أثناء توصير كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية، إذ تمزق بنطلونه الذي كان يرتديه أثناء التصوير.

ونشر رمضان الفيديو وعلق عليه قائلاً: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا، إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمد لله".

