ميرنا وليد - بيروت - صادف يوم أمس الـ 13 كانون الأول/ديسمبر عيد ميلاد السيدة ماجدة الرومي.

وبهذه المناسبة، هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب ماجدة الرومي، مستعينة بكلمات من أغينة الرومي "مطرحك بقلبي"، وكتبت عبر حسابها الخاص: "ما حدا بعبّي مطرَحِك بقلبي ولا حدا بعبّي مطرحك بقلوب محبينك، ملكة من بلدي لبنان وقلب موجوع دايماً على لبنان هيك عرفتِك ومنك بتعلّم وانشالله كل سنة منعيّد سوا عيد الماجدة.. عقبال كل سنة يا رب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور مايا دياب، متمنين عيد ميلاد سعيد ودوام السعادة والصحة لـ ماجدة الرومي.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تهنئ ماجدة الرومي بعيد ميلادها.. وتستعين بكلمات هذه الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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