بعد غياب 22 عاماً.. يسرا تعود للمسرح من جديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل دام حوالي الـ 22 عاماً، قررت الممثلة المصرية يسرا أن تعود إلى العمل المسرحي مجدداً بعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت يسرا كاشفة الأمر: "هعمل لكم مسرح السنة دي إن شاء الله، المسرح هناك الحقيقة فوق الروعة كإمكانيات، وأنا كفنانة مصرية وعربية أحس إني معزّزة مكرّمة في كل بلد عربي، وبالتالي فني معزّز ومكرّم، وأحس بردّ فعل رائع من جمهور متعطش للضحكة والفن".

أما عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل، فقالت: "عايزة أعمل 15 حلقة، وعندي 3 مواضيع حلوين لكن لسّه ماخلصوش. لو خلصت الكتابة احتمال أعمل الجزء الثاني من رمضان، لكن لو ما خلصتش مش هقدر، لإني مرتبطة بالمسرح وعندي سينما".

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