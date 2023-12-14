بالفيديو- مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مها أحمد، أمس، مقطع فيديو، احتفلت فيه بمناسبة عيد ميلاد زوجها الممثل مجدي كامل.

وشارك مها مع متابعيها، مقطع فيديو وضعت فيه أبرز الصور التي تجمعها بزوجها، وعلقت عليه متمنية له سنة جميلة.

وقالت مها معلقة: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس كل سنة وانت أحن وأغلى وأعز الناس كل سنة وانت الاخ والاب والزوج والسند والضهر كل سنة وانت زي ماانت المحترم اللي دايما متشرفين بيك وساندين عليك ربنا يخليك ويحميك ويحققلك كل امانيك يانجم النجوم يااطيب خلق الله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور مها، مهنئين مجدي بعيد ميلاده، ومتمنين له دوام الصحة والسعادة مع عائلته.

يذكر أن مها ومجدي كانا قد احتفلا بعيد ميلاد نجلهما خلال الأيام الماضية، وشاركوا المتابعين صور وبث مباشر للإحتفال عبر حساباتهم الخاصة.



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