بالفيديو- سيدني سويني تكشف عن تعرضها لموقف خطير أثناء التصوير والمخرج ظن انها تمثل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الأميركية سيدني سويني عن الموقف الخطير الذي تعرضت له أثناء تصوير الفيلم الكوميدي الرومانسي "Anyone But You".



وقالت سيدني أنها تعرضت للدغة عنكبوت وتألمت وصرخت بصوت عال، إلا ان المخرج لم يتوقف عن التصوير لأنه ظن أنها تمثل.

وكشفت سيدني في حوارها مع جيمي فالون في برنامج "The Tonight Show" عن هذا الموقف قائلة: "كان عنكبوت القصب وهو عملاق. قالوا لي أنه تم تدريبه ولم أتفهم كيف يمكنك أن تدرب عنكبوت. وأثناء التصوير، لدغني هذا الشيء وصرخت في وسط المشهد ومن المفترض أن أصرخ في هذا المشهد ولكن صرختي كانت حقيقية وظنني أنني أمثل بطريقة مبالغة ولم يتوقف أحد عن التصوير".

وأضافت: "كنت أصرخ والجميع يشاهد ما عدا جلين باول، الوحيد الذي شعر أن الصرخة حقيقية".

يذكر أن سيدني تشارك في فيلم "Madame Web" مع الممثلين: داكوتا جونسون وسيليست أوكونر وإيما روبرتس، وتؤدي دور "المراة العنكبوت".