شاهد رقصة الفنانة الكويتية هدى حسين‬⁩ في آخر عرض من مسرحية ⁧‫السحر الأسود‬⁩ بالرياض.. والجمهور يتفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة الكويتية هدى حسين وهي ترقص على أنغام أغنية “هذا السعودي فوق فوق”، وذلك في آخر عرض من مسرحية “السحر الأسود” التي عرضت في الرياض.

وظهرت هدى حسين في الفيديو وهي تتراقص بعفوية وتلقائية، مما أثار إعجاب الجمهور، وحظي المقطع بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت إحدى المغردات على الفيديو قائلة: “يا حلوها، إنسانة وفنانة راقية”.

الجدير بالذكر أن مسرحية “السحر الأسود” تدور أحداثها ما بين الرعب والكوميديا، وتتناول قصة حب بين سليمان الثري والفتاة الجامعية شريفة، وبعد زواجهما يواجهان أحداثًا مرعبة ليس لها تفسير أو مبرر.

ويدور الجدل حول هل ما يحدث لهما مرض نفسي أم سحر مُراد به التفريق بينهما، ومن خلف كل ما يحدث لهما؟

المسرحية بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم والفنانة هدى حسين وباسمة حمادة وحمد العماني ومرام البلوشي وفاطمة الطباخ عبدالله المسلم، ومن إخراج وتأليف عبدالعزيز المسلم.