عمرو أديب يشن هجوما عنيفا على أحد الإعلاميين.. ويعلق: محاولة اغتيالي مستمرة منذ 25 عاما

شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجومًا عنيفًا على أحد الإعلاميين، بعدما ذكر اسمه بشكل متكرر في أحد البرامج.

وقال أديب في منشور على حسابه بموقع إكس: “من أرقامي القياسية كإعلامي، أنني أكثر الأسماء ذكرًا في الإعلام بكل أنواعه. ولكن في الآونة الأخيرة، أرى اسمي بشكل يومي في برنامج أحد الإعلاميين، وكأن الدنيا لا يوجد فيها أسماء أخرى غيري”.

وأضاف: “هناك احتمالان: إما أن هذا الإعلامي لديه عقدة نفسية تجاهي، أو أن سيده يدفع له مقابل كل مرة يذكر فيها اسمي. لم تعد الحملات الخارجية تلك تعنيني في شيء، فأنا أرى اسمي على رأس الفيديو ولا أفتحه حتى، لأن محاولة اغتيالي من نفس الجهة ونفس الممول مستمرة منذ أكثر من 25 سنة”.

وتابع أديب: “أقول إن ذلك رزق عصابات الاغتيال، ولكن ألم يحن الوقت ليعرف الممول أنني لن أموت بأمره، ولكن بأمر المولى عز وجل؟ لقد صرف هؤلاء مبلغًا كبيرًا من المال كان كفيلا بتغيير أشياء كثيرة في مجتمعاتهم، ولكنهم فضلوا أن يصرفوه على محاولة قتلي”.

وأردف: “ليدفع الممول ولتنبح الكلاب، ولن أضحك وأتعجب كل صباح”.