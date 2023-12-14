أحمد عزمي يكشف تفاصيل شخصيته في "المنبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

انضم الفنان أحمد عزمي، إلى فريق فيلم " المنبر" الذي يتناول محطات من تاريخ الأزهر الشريف، والدور الوطني المؤثر لعلماء وشيوخ الأزهر.

الفنان أحمد عزمي، نشر صور من كواليس تصوير الفيلم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: " بحمد الله وتوفيقه بدأت تصوير مشاهدي في فيلم (المنبر) شخصية القمص سرجيوس، أحد قادة ثورة ١٩١٩ ، تأليف فداء الشندويلي وإخراج احمد عبدالعال، و بطولة النجوم احمد حاتم، ايتن عامر،’مجدي كامل، احمد فهيم، عمر السعيد، ميدو عادل، وآخرين، اللهم نسألك التوفيق والقبول".

فيلم " المنبر" يجمع بين الطابع التسجيلي و الروائي، و من المقرر طرحه عبر المنصات الإلكترونية، وترجمته إلى 4 لغات، وهي الإسبانية و الإيطالية و الفرنسية و الإنجليزية، ويشارك في بطولته الفنان كمال أبو رية، والفنان سامح الصريطي.