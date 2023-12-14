شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي عن فيلم الإسكندراني: تجربة مختلفة وثرية بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظرالنجم أحمد العوضي عرض أحدث أعماله الفنية، فيلم الاسكندراني الذي انتهى مؤخرا من تصويره، في يناير المقبل، في موسم رأس السنة، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وإخراج خالد يوسف.

وخلال تصريحاته لـ ”الخليج 365”، تحدث "العوضي" عن فيلم الإسكندراني ، وقال إنه يعد تجربة مختلفة بالنسبة له، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، متابعا: "حينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع التى أحب عملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضي".



أحمد العوضي

وعن الدور الذي يقوم به، أشار العوضى أنه يجسد شخصية "بكر الإسكندراني"، وهي شخصية مكتوبة من لحم ودم، كباقي شخصيات العمل، وأن جهد المخرج خالد يوسف يظهر جليا في السيناريو، لافتا إلى أن الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية.

وعن سيناريو العمل، أوضح: "جهد أستاذ خالد ظاهر جدا في السيناريو، فالأحداث صالحة لأى زمان، لكن طريقة الحكى قد تكون من زمن آخر، وبالتالي فإن خالد يوسف وضع لمسته عليها لتكون عصرية ومناسبة للفترة الحالية، ولكن النص نفسه مثل أي نص جيد ينفع لأى زمان، والدليل أننا حينما نعمل على روايات قديمة لا نقول إن زمانها مضى، ولكن أحداثها صالحة لكل فترة".



فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.