ذكريات مؤثرة جمعته مع شقيقه الراحل.. أحمد حلمي: “أخي أخذ اسمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” صورة جمعته بشقيقه الراحل خالد، كشف من خلال التعليق عليها للمرة الأولى، عن موقف طريف حول تسميتهما باسميهما في الصغر.

وحكي حلمي تفاصيل موقف حدث بين والده ووالدته، قائلاً: “أخي أخذ اسمي.. وُلد أخي الأكبر، أمي: هسميه أحمد.. أبي: اسم جميل، بس أنا كان نفسي أسميه خالد”.

وأضاف: “نظرت أمي إلى السقف وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفة، خالد.. خاااالد، وكأنها تقرأ حروفه المكتوبة بجوار النجفة التي لم تتغير حتى وقتنا هذا ولم تقتنع”.

واستكمل حلمي حوار أبيه وأمه، قائلا: “أمي: طب نسمي البكري أحمد، والتاني نبقى نسميه خالد.. حسم أبي الموقف بـ3 كلمات لا أكثر، ولم تستطع أمي بعدها الكلام.. أبي: مش هينفع أصل أنا نادرها إن أول مولود أسميه خالد، أمي: لو نادرها يبقي خلاص نسميه خالد، بس ندرا عليا إن المولود التاني هاسميه أحمد”.

واختتم حلمي منشوره: “وهكذا أخذ أخي اسمي وأخذت أنا اسمه.. تبدلت أسامينا ولكن بقي العمر كما هو.. الله يرحمك يا من تحمل اسمي”.

وكان خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي، قد رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.