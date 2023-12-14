فن ومشاهير

شمس حديث السوشيل ميديا بصور مع زوجها “عايض”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة شمس الكويتية حديث السوشيل ميديا، بعفويتها وروحها المرحة، إذ نشرت مجموعة من الصور لها مع دمية قالت أنها زوجها الجديد مازحة المتابعين.

وحققت صور شمس تفاعلاً كبيراً من المتابعين، إذ أطلت في لقطات عفوية حاضنة دمية تشبه المخلوقات الفضائية، وعلّقت مازحةً بقولها: “مع زوجي الحلو عايض”.

على صعيد آخر، كانت الفنانة شمس قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق عطر جديد يحمل اسم “باي شمس – By Shams” قريبًا، بالشراكة مع شركة “سمرايز – Symrise” الألمانية، وشركة “استر – Ester” السويسرية، الرائدتين في عالم العطور منذ أكثر من 200 سنة حول العالم.

وعبّرت شمس عن سعادتها بهذه الشراكة ووصفتها بـ”مشروع العمر”، إذ تقدّم أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ، وهو عطر مختلف بمعانيه يحمل شعار “ندِلِك عليه”، ستكشف عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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