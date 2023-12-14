أحمد العوضي يطلق مسابقته الثالثة.. وهذا ما وعد به جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان أحمد العوضي مسابقته الثالثة الخاصة بأعماله، وذلك بعدما كان قد أطلق مسابقتين أخريين لجمهوره حول تكهنهم بتفاصيل أعماله.

وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشوراً كشف من خلاله عن المسابقة الثالثة، وجاء فيه: “المسااااابقه التالته… المسابقه سؤالين”. وأضاف: “١- اسمي في فيلم الإسكندراني (بكر الإسكندراني… عز الإسكندراني… محمود الإسكندراني). ٢- اسمي في مسلسل “حق عرب” (عرب… حسن… سالم ). المسابقة ١٥٠ ألف جنيه على ١٠ فايزيييين… يومين وهلم الورق”.

من ناحية أخرى، قرّرت الجهة المنتجة لفيلم “الإسكندراني” من بطولة أحمد العوضي عرضه في موسم رأس السنة المقبل، ليكون أول عرض له في ٣ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٤.

يُعدّ فيلم “الاسكندراني” أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي سينمائياً، وهو مأخوذ عن رواية لأسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته عدد من ألمع النجوم، بينهم: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، خالد سرحان، انتصار، ومحمود الليثي.