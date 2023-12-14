أحمد داوود يكشف سبب خروجه من الجزء الثالث لـ”أولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أنه أحد أبطال الجزءين الأولين من “أولاد رزق”، أثار غياب الفنان أحمد داوود عن الجزء الثالث من الفيلم جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عدداً من متابعيه لسؤاله عن السبب على حسابه الخاص في “إنستغرام”.

وردّ داوود على سؤال أحد المتابعين عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في “إنستغرام” عن سبب الغياب، قائلاً: “والله كان نفسي… أنا بحب “ولاد رزق” جداً وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم”. وأضاف: “غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل “زينهم” وفيلم “الهوى سلطان”، وصعب جداً التنسيق بينهم إن شاء الله أكون معاهم في “ولاد رزق 4″”.

فيلم “أولاد رزق 3” هو بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، آسر ياسين…، ومن إخراج طارق العريان.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لأحمد داوود مسلسل “زينهم” الذي لا يزال يحقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه، ويشاركه في البطولة: سلمى أبو ضيف ومحمد أبو داود وكريم قاسم وأحمد الرافعي…، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل.